Amour, gloire et beauté du 23 août 2023 - Premières minutes

À Il Giardino, Finn discute avec Deacon alors que Sheila les observe de loin. Bill arrive et Finn le remercie à nouveau. Pendant ce temps, Brooke et Liam s’inquiètent de la relation de Thomas avec Douglas. De leurs côtés, Hope et Thomas passent un moment avec leur fils.