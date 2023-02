Amour, gloire et beauté du 23 février 2023

Brooke et Ridge font le point chez elle. Ils se demandent comment ils ont pu en arriver là. Aux Créations Forrester, Thomas pense à Sheila lorsque Steffy arrive et trouve qu’il a l’air inquiet. Pendant ce temps, Grace pousse Zende vers Paris. Carter et Paris passent un moment ensemble chez lui.