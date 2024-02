Amour, gloire et beauté du 23 février 2024 - Premières minutes

Bill rapporte à Sheila sa conversation avec Liam. Il est certain qu’elle ne la trahira jamais. Liam arrive pour s’entretenir avec Bill. Deacon appelle Sheila. Au chalet, Hope et Liam discutent de Bill. Thomas souhaite convaincre Brooke de lui faire confiance et lui assure qu’il ne fera pas de mal à Hope. Taylor défend son fils.