Amour, gloire et beauté du 23 janvier 2023

Steffy, Thomas et Charlie piratent la vidéosurveillance de la maison de Brooke et trouvent un indice prouvant que Deacon y a passé la nuit. Ridge et Taylor sont à son cabinet et parlent de leur famille. Carter est avec Paris et décide de mettre fin à leur relation. Taylor rentre à la maison de la falaise et trouve Steffy et Thomas qui lui annoncent que Brooke a passé la nuit du Nouvel An avec Deacon.