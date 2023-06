Amour, gloire et beauté du 23 juin 2023

Finn essaie de comprendre comment Sheila l'a sauvé et elle lui affirme qu’en réalité, c’est Li qui s’est occupée de lui pendant qu’il était dans le coma. A la prison, Ridge, Brooke et Baker confrontent Mike et lui offrent une chance de coopérer. Au restaurant, Hope rend visite à Deacon et ce dernier se remémore le soir où il a retrouvé Steffy et Finn.