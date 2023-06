Amour, gloire et beauté du 23 juin 2023 - Premières minutes

Finn essaie de comprendre comment Sheila l'a sauvé et elle lui affirme qu’en réalité, c’est Li qui s’est occupée de lui pendant qu’il était dans le coma. A la prison, Ridge, Brooke et Baker confrontent Mike et lui offrent une chance de coopérer. Au restaurant, Hope rend visite à Deacon et ce dernier se remémore le soir où il a retrouvé Steffy et Finn.