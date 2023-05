Amour, gloire et beauté du 23 mai 2023 - Premières minutes

Quinn parle à Eric et lui demande de l’inclure davantage dans sa vie quand Hope arrive. Eric part au Club retrouver Donna. Hope demande à Quinn si elle va bien. Carter arrive chez Eric pour échanger avec Quinn. Taylor et Ridge parlent de Li. Taylor appelle Li pour s’assurer qu’elle va bien. Quinn reçoit une notification de la bague d’Eric : son rythme cardiaque est très haut. Au Club, Hope surprend Eric et Donna ensemble. Le lieutenant Baker vient voir Ridge et Taylor car il a des nouvelles au sujet de Sheila. Li est au chevet de Finn lorsqu’on frappe à sa porte. Elle ouvre et voit Sheila.