Amour, gloire et beauté du 24 avril 2023 - Premières minutes

Steffy avoue à Sheila qu’elle se souvient de tout. Sheila essaie de se défendre mais Taylor, Ridge et Steffy ne la croient pas. Sheila remet la faute sur Steffy et affirme qu'il s'agissait d'un accident. Brooke avoue à Hope et Deacon qu’elle aimerait que Ridge rentre à la maison.