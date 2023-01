Amour, gloire et beauté du 24 janvier 2023

À la maison de la falaise, Taylor et Steffy révèlent ce qu’ils savent sur Deacon et Brooke. Ridge réitère son soutien à Brooke en l’accompagnant à une réunion pour alcooliques. Sheila rend visite à Finn à l’hôpital, ensemble, ils parlent de Jack et de sa relation avec lui. Aux Créations Forrester, Paris et Carter pensent l’un à l’autre. Paris refuse le rejet de Carter et se demande si sa mère est impliquée. De son côté, Grace souhaite s'assurer que Carter a bien rompu avec sa fille.