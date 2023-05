Amour, gloire et beauté du 24 mai 2023 - Premières minutes

Ridge et Taylor apprennent que Sheila s'est enfuie de prison. Quinn appelle Bridget pour savoir si Eric va bien, sans qu'il sache qu'elle s'inquiète pour lui. Pendant ce temps, Hope surprend Donna et Eric en train de s'embrasser. Une fois Eric parti, Hope décide d'en parler avec Donna. Quand Eric rentre chez lui, il surprend Quinn et Bridget ensemble...