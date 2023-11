Amour, gloire et beauté du 24 novembre 2023 - Premières minutes

Aux Créations Forrester, Steffy et Finn réunissent Carter, Liam, Hope, Brooke et Eric pour leur annoncer que Sheila est en vie. Deacon prévient Sheila qu'elle prend trop de risques car Steffy et Finn ont découvert qu'elle était encore en vie.