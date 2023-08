Amour, gloire et beauté du 25 août 2023

Chez eux, Steffy et Finn passent du temps ensemble sans savoir que Sheila les observe de dehors. Deacon arrive et l'arrête avant qu'elle n’entre. Au moment de partir, Steffy voit Deacon et lui demande ce qu’il fait là. Pendant ce temps, Hope et Thomas discutent de la garde de Douglas.