Amour, gloire et beauté du 25 avril 2023

Sheila avoue avoir tué Finn par accident alors qu’il essayait de protéger Steffy. Taylor, Ridge et Steffy sont en colère alors que Sheila essaie toujours de se justifier. Steffy se souvient aussi que Sheila a fait boire Brooke au Nouvel An. Pendant ce temps, Brooke et Deacon parlent de la tentative de réconciliation de Sheila avec Steffy et Taylor.