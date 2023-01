Amour, gloire et beauté du 25 janvier 2023

Steffy, Finn et Taylor parlent de Brooke, qui a demandé à Douglas de mentir. Taylor décide d’aller en parler à Ridge. À l’hôtel, alors que Sheila se félicite de son plan, Deacon arrive et râle au sujet de Ridge qui est venu le voir au bar. Sheila le suspecte de ne pas tout lui dire au sujet de ce qu’il s’est passé au Nouvel An et insiste pour qu’il s’en serve contre Ridge.