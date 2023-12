Amour, gloire et beauté du 26 décembre 2023 - Premières minutes

Aux Créations Forrester, Brooke et Taylor sont toutes les deux heureuses de ne plus avoir affaire à Ridge. Chez le juge, Steffy et Finn s'apprêtent à témoigner contre Sheila, mais ils décident de ne rien dire, espérant que les preuves seront suffisantes pour garder Sheila en prison.