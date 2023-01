Amour, gloire et beauté du 26 janvier 2023 - Premières minutes

À la maison de la falaise, Taylor et Ridge parlent du Nouvel An de Brooke. Ridge avoue déjà tout savoir, ce qui surprend Taylor. Taylor apprend que Brooke a bu, mais fait comprendre à Ridge que cela n’explique tout de même pas ce qui s’est passé. De son côté, Steffy discute avec Brooke et la tension monte entre elles. À l’hôtel, Sheila continue de questionner Deacon par rapport à la nuit du Nouvel An, mais il décide de partir.