Amour, gloire et beauté du 26 mai 2023 - Premières minutes

Hope rend visite à Eric et lui avoue être au courant pour Donna et lui. Taylor et Ridge tentent de savoir où Sheila s’est enfuie. Li se réveille après le coup de Sheila. Cette dernière la supplie d'aider Finn. Elles s'allient pour le sauver. Carter rend visite à Quinn et lui déclare sa flamme. Elle le repousse et il part en lui annonçant qu'il va épouser Paris.