Amour, gloire et beauté du 26 septembre 2023 - Premières minutes

A Aspen, Ridge retrouve Taylor et lui dit qu'il veut être avec elle. De son côté, Steffy est au téléphone avec Thomas et lui dit que leur père est là. Pendant ce temps, Bill vient voir Brooke et lui dit qu'il vend la maison d'Aspen et que Steffy et Taylor sont là-bas en ce moment.