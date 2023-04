Amour, gloire et beauté du 27 avril 2023

Brooke n’arrive toujours pas à croire ce que Ridge lui a raconté. Elle est sûre que sans Sheila, elle et Ridge seraient toujours ensemble. À la maison de la falaise, Taylor et Steffy se demandent comment annoncer à Li ce qu’elles ont appris. Pendant ce temps, Bill, Wyatt et Liam se retrouvent pour discuter.