Amour, gloire et beauté du 27 décembre 2023 - Premières minutes

Chez le juge, Sheila est libérée grâce au témoignage de Mike. Bill vient voir le juge et on apprend que c'est lui qui a communiqué les preuves impliquant Mike. Steffy et Finn annoncent à Taylor que Sheila est libre à cause de Bill, qui menaçait de révéler qu'elle lui avait tiré dessus, il y a de nombreuses années.