Amour, gloire et beauté du 27 février 2023

A la maison de la falaise, Ridge et Taylor s’embrassent. Chez elle, Brooke repense à ce qu’elle a dit à Ridge. Hope arrive pour savoir si Brooke a rompu avec Ridge ou non. Elle lui répond que Ridge mérite mieux que ses tendances autodestructrices. Au bureau, Thomas pense à Sheila. Steffy arrive pour lui demander ce qu’il cache. Chez Carter, Grace est sous le choc car Paris lui a confié être amoureuse de Carter. Elle plaide la cause de Zende et Carter prend son parti en conseillant à Paris d’accepter la demande de Zende.