Amour, gloire et beauté du 27 janvier 2023 - Premières minutes

Ridge et Taylor évoquent la trahison de Brooke avec Deacon. Elle lui indique que Douglas a vu Brooke embrasser Deacon. Au chalet, Deacon, Hope et Liam parlent de ce que Brooke va dire à Ridge. Steffy revient à la maison de la falaise et demande à Taylor si elle a pu raconter la vérité à Ridge. Ridge arrive chez Brooke, qui lui confie avoir un aveu à lui faire. Elle lui dit alors la vérité sur la soirée du Nouvel An, mais Ridge lui annonce que Taylor lui a déjà tout raconté.