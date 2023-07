Amour, gloire et beauté du 27 juillet 2023 - Premières minutes

L’agent de probation de Deacon vient lui rendre visite alors qu’il est avec Sheila. Au chalet, Hope et Brooke préparent le départ de Douglas. De leurs côtés, Eric et Donna reçoivent Ridge, Thomas et Taylor chez eux, et attendent l'arrivée de Douglas.