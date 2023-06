Amour, gloire et beauté du 27 juin 2023 - Premières minutes

Ridge et Taylor s'inquiètent pour Steffy à cause de l’appel qu’ils ont reçu. Finn ne parvient pas à croire ce que Sheila lui a dit et ils se disputent. Sur les quais, Bill trouve Li, qui est mal en point. Il la ramène chez lui et même si elle a du mal à parler, il comprend qu'elle a un fils.