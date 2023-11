Amour, gloire et beauté du 27 novembre 2023

A Il Giardino, Steffy croise Sheila, déguisée. Elle est prise de panique et Sheila en profite pour s’éclipser. Steffy affirme à Deacon et Finn qu'elle a vu Sheila. Deacon appelle Sheila, mais elle lui assure que personne ne la retrouvera. Hope et Liam s’inquiètent que Sheila soit encore dans les parages.