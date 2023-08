Amour, gloire et beauté du 28 août 2023 - Premières minutes

Steffy, Finn et Taylor décident d’organiser un nouveau repas chez Eric. Plus tard, Eric, Douglas et Thomas accueillent donc tout le monde chez eux. Au chalet, Hope et Liam se demandent quand Douglas va rentrer chez eux. Liam émet des doutes sur les intentions de Thomas, mais Hope décide d’aller rejoindre les Forrester pour le déjeuner.