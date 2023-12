Amour, gloire et beauté du 28 décembre 2023 - Premières minutes

Taylor dit à Steffy et Finn qu’elle veut avouer qu'elle a tiré sur Bill pour que Sheila soit emprisonnée. Bill et Sheila sont heureux d’être ensemble maintenant qu'elle est libre. Aux Créations Forrester, Katie et Brooke parlent de Ridge puis, Carter arrive pour leur annoncer que Sheila a été libérée.