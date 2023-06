Amour, gloire et beauté du 28 juin 2023 - Premières minutes

Alors que Finn s'énerve contre Sheila, elle l'endort à nouveau. Mike arrive et lui dit qu'il a été interrogé par la police. De son côté, Bill s'occupe de Li sans savoir qui elle est. Pendant ce temps, Wyatt et Liam passent du temps ensemble et il lui raconte où en est Steffy. Liam appelle Bill et ce dernier lui explique qu'il a trouvé quelqu'un dans la ruelle en sortant du restaurant.