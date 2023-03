Amour, gloire et beauté du 28 mars 2023

Ridge, Taylor, Thomas et Sheila se retrouvent dans la chambre d’hôpital de Steffy pour essayer de savoir qui lui a tiré dessus. Dans le couloir, Liam, Hope, Paris et Zende sont soulagés que Steffy soit réveillée. Sheila essaie de savoir si la mémoire de Steffy pourrait revenir et Bridget ne la rassure pas à ce sujet. Ridge s’énerve contre Sheila, mais Taylor lui dit qu’elle a le droit de rester, étant la grand-mère de Hayes. Elle lui explique ensuite ce qu’il s’est passé sur le toit.