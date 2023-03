Amour, gloire et beauté du 28 mars 2023 - Premières minutes

Steffy s’est réveillée. Ridge, Taylor, Thomas et Sheila la rejoignent dans sa chambre. Bridget annonce à Liam et Hope que Steffy s’est réveillée puis Zende et Paris les rejoignent pour prendre de ses nouvelles. Lorsque Sheila réalise que Steffy ne se rappelle plus pour quelle raison elle est à l’hôpital, elle y voit un espoir.