Amour, gloire et beauté du 28 novembre 2023 - Premières minutes

A Il Giardino, le chef-adjoint Baker et son équipe arrivent pour interroger Steffy et Finn. Hope discute avec Brooke du retour de Sheila. Finn et Steffy arrivent et leur racontent qu'ils ont vu Sheila. Deacon appelle Sheila tout en regardant les images de sécurité et elle lui demande de les supprimer. Il le fait juste avant que Baker arrive avec Steffy et Finn.