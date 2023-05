Amour, gloire et beauté du 29 mai 2023

Finn se réveille et tente de prononcer des mots. Hope annonce à Liam qu’Eric et Donna se voient en cachette. Ridge informe Hope et Liam que Sheila s'est enfuie. Quinn tente de convaincre Carter de ne pas épouser Paris. Plus tard, alors que Carter repense à cette discussion, Paris entre dans la pièce et il décide de lui proposer de l’épouser. Ridge réussit à contacter Li, qui nie avoir vu Sheila. De son côté, Li promet à Sheila de ne pas appeler la police.