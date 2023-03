Amour, gloire et beauté du 29 mars 2023

Baker vient voir Ridge, Sheila et Taylor à l’hôpital alors qu’ils parlaient de l’incident du toit. Zende arrive aux Créations Forrester et retrouve Quinn et Eric, ils discutent d’une potentielle future demande en mariage à Paris. De son côté, Carter rejette Paris et lui dit qu’elle devrait être avec Zende.