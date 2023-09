Amour, gloire et beauté du 29 septembre 2023 - Premières minutes

A Aspen, Brooke essaie de convaincre Ridge de se remettre avec elle. Depuis la maison, Taylor et Steffy remarquent que Brooke discute avec Ridge. Steffy appelle Eric, Donna et Thomas pour leur dire que Brooke est venue à Aspen. Finalement, on découvre qui a réellement appelé le service de protection de l’enfance.