Amour, gloire et beauté du 3 février 2023

Au restaurant, Deacon reçoit la visite de Sheila. Il lui raconte son altercation avec Ridge et l’intervention de Brooke, qui a pris sa défense. Brooke se demande si elle est allée trop loin en prenant la défense de Deacon face à Ridge. Ridge, Steffy, Thomas et Taylor se retrouvent à la maison de la falaise. Thomas profite de l’inattention de son père pour effacer le message vocal de Brooke. Quand Brooke essaie de rappeler Ridge et qu’il ne répond toujours pas, elle décide d’aller le voir directement. Devant la maison de la falaise, Thomas intercepte Brooke avant qu’elle ne puisse rentrer.