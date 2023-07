Amour, gloire et beauté du 3 juillet 2023

Bill et Li arrivent à l’appartement et trouvent Sheila et Finn. Sheila essaie de s'enfuir, mais Bill la retient. Il décide d’emmener Finn à Monaco pour retrouver Steffy. Li reste avec Sheila quand Mike arrive et aide Sheila à s'enfuir. De son côté, Liam raconte à Hope qu'il sait où est Sheila et qu'elle est avec Finn. Ridge et Taylor sont en route pour Monaco, mais ils n’ont pas de connexion pour appeler Steffy ou les autres.