Amour, gloire et beauté du 3 mars 2023

Dans l’allée derrière Il Giardino, Sheila essaie de convaincre Thomas de garder le silence, pendant que Steffy les observe. Aux Créations Forrester, Eric prend des nouvelles de Ridge afin de savoir comment il va depuis sa séparation avec Brooke. De son côté, Brooke se demande comment tout a pu si mal tourner et Hope tente de la rassurer. Steffy voit Finn revenir à la maison de la falaise et lui raconte avoir vu Thomas et Sheila parler ensemble. Plus tard, lorsque, Ridge arrive chez Brooke, celle-ci lui demande de rentrer à la maison.