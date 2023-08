Amour, gloire et beauté du 30 août 2023 - Premières minutes

Brooke, Donna et Katie discutent du repas de famille des Forrester. Pendant ce temps, Sheila observe Finn et son fils de l’extérieur. Alors que Finn est au téléphone, Sheila entre voir Hayes. Aux Créations Forrester, Brooke et Taylor se retrouvent pour parler de Douglas.