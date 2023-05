Amour, gloire et beauté du 30 mai 2023

Sheila est en colère contre Li, elle écrase son téléphone et la menace. Wyatt rend visite à sa mère et lui demande ce qui ne va pas. Cette dernière lui dit être inquiète pour Carter qui commet une erreur en épousant Paris. Elle lui révèle alors sans le vouloir que Carter l'aime toujours. De son côté, Paris accepte la demande en mariage de Carter. Sheila s’en prend à Li qui arrive à se libérer et à s'enfuir en voiture.