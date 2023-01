Amour, gloire et beauté du 31 janvier 2023

A Il Giardino, Ridge rejoint Deacon. Il essaie d’expliquer ce qui s’est passé à Ridge, qui l’accuse d’avoir mis quelque chose dans la boisson de Brooke. Ils en viennent aux mains. Taylor vient dire à Brooke qu’elle sait ce qui s’est passé avec Deacon. Aux Créations Forrester, Hope est tourmentée et repense à Brooke, qui voulait tout avouer à Ridge. Steffy arrive et lui dit que le secret de Brooke n’en est plus un. Brooke arrive au restaurant pour interrompre le combat entre Ridge et Deacon.