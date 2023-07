Amour, gloire et beauté du 31 juillet 2023 - Premières minutes

Sheila continue d’essayer de convaincre Deacon de la laisser rester chez lui. Thomas et Douglas sont avec Ridge et Eric chez lui, et passent du temps entre hommes de la famille Forrester. Taylor, Finn, Steffy, Kelly et Hayes les rejoignent pour dîner tous ensemble.