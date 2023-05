Amour, gloire et beauté du 31 mai 2023

Au bureau, Carter se remémore des souvenirs de Quinn et lui, au moment où Paris arrive. Grace les surprend et Paris lui révèle leurs fiançailles. Grace décide alors de les interroger sur les raisons de ce rapide mariage. Pendant ce temps, Quinn annonce les fiançailles de Paris et Carter à Eric. De son côté, Carter rend visite à Ridge et lui apprend également la nouvelle.