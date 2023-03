Amour, gloire et beauté du 31 mars 2023 - Premières minutes

À l’hôpital, Steffy semble croire que Liam est son mari. Sheila écoute toujours Bridget et Taylor discuter du fait que Steffy pourrait avoir totalement refoulé son traumatisme en effaçant ses souvenirs. Aux Créations Forrester, Quinn répète à Carter qu’il lui manque et lui explique que si Eric et elle se sont officiellement réconciliés, il y a encore des distances dans leur mariage. Bridget arrive dans la chambre de Steffy et réalise qu’elle prend Liam pour son mari.