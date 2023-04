Amour, gloire et beauté du 4 avril 2023

A l’hôpital, Hope espionne Steffy, Liam et Kelly depuis la porte. Le chef adjoint Baker arrive pour parler à Steffy. Ridge lui dit qu’elle a oublié Finn. Bridget examine Steffy, qui souhaite rentrer chez elle. Ridge et Baker arrivent pour lui parler, accompagnés par Sheila. Lorsque Baker interroge Steffy et essaie de lui faire retrouver ses souvenirs, elle a des flash-back.