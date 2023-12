Amour, gloire et beauté du 4 décembre 2023 - Premières minutes

Aux Créations Forrester, Steffy raconte à Finn que sa mère et Brooke se sont réconciliées. Plus tard, Baker arrive et leur dit qu'ils ont retrouvé des images de Sheila : elle est en vie. Aux Créations Forrester, Carter et Eric discutent de Katie. Bill essaie de convaincre Katie de se remettre avec lui.