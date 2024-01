Amour, gloire et beauté du 4 janvier 2024 - Premières minutes

Steffy et Finn reçoivent la visite de Li, qui a appris la nouvelle. Ils lui racontent comment Bill et Sheila les ont menacés. Pendant ce temps, Bill et Sheila passent un moment ensemble. Aux Créations Forrester, Katie raconte à Carter la discussion qu’elle a eue avec Bill.