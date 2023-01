Amour, gloire et beauté du 5 janvier 2023

Hope et Liam sont au chalet et parlent de Brooke. Chez cette dernière, Ridge et elle évoquent la visite de Taylor. Au bureau, Paris et Carter discutent du rendez-vous de Zende et Sequoyah puis, de leur relation. Ils s’avouent repenser à leur baiser du Nouvel An. Au chalet, Douglas dit à Liam avoir vu sa grand-mère embrasser le Père Noël au Nouvel An.