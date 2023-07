Amour, gloire et beauté du 5 juillet 2023 - Premières minutes

A Monaco, Finn cherche Steffy. Taylor et Ridge reçoivent un appel de Baker. Il leur apprend que Sheila s'est encore échappée. Sheila arrive chez Deacon et lui demande si elle peut rester chez lui. Elle lui révèle que Finn est en vie et lui raconte tout ce qui s'est passé.