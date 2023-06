Amour, gloire et beauté du 5 juin 2023

Dans un bungalow privé, Quinn confronte Eric et Donna. Bridget et Donna s'en vont et Eric avoue à Quinn qu’il veut rester avec Donna. Il lui avoue aussi savoir qu'elle aime Carter et lui conseille d’essayer d’annuler le mariage. Ridge tente de convaincre une dernière fois Carter de ne pas s'unir à Paris. Alors que Paris se prépare avec l'aide de Hope, Zende lui rend visite. Grace arrive et tente à nouveau de convaincre Paris de ne pas se marier.