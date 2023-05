Amour, gloire et beauté du 5 mai 2023

Au chalet, Brooke et Hope parlent du potentiel retour de Ridge à la maison. Brooke se soucie également de la relation de Hope et Liam, mais cette dernière la rassure. A la maison de la falaise, Steffy réalise de plus en plus la mort de son mari. De son côté, Li continue de croire que Finn va se réveiller. Elle part rejoindre Steffy, qui insiste pour qu'elle prépare les obsèques de Finn.